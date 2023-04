Incidente a Pieve di Soligo: 24enne perde il controllo della sua Alfa e finisce prima contro un platano, poi contro una casa. Ferito anche l'amico

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Esce di strada e finisce prima contro un platano e poi contro una casa. Alle 2 dell'alba di oggi, 2 aprile, in via Brandolini a Pieve di Soligo, un 24enne residente in zona, ha perso il controllo della sua Alfa Giulia andando a sbattere prima contro un platano a bordo strada e poi contro un'abitazione dove la folle corsa del veicolo si è fermata. Dentro l'auto c'era anche un suo amico sempre di 24 anni. Entrambi i giovani si trovano ricoverati all'ospedale di Conegliano, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti Carabinieri di Pieve di Soligo e sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere le cause dell'incidente.