Incidente a Sacile sulla Statale 13. Schianto fra tre auto dopo la mezzanotte: carrozzerie sfasciate e quattro feriti Foto

SACILE (PORDENONE) - Incidente stradale a mezzanotte e 4 minuti sulla Statale 13 a Sacile, lo schianto è avvenuto domenica 2 aprile. Coinvolte tre auto che sono entrate in collisione tra loro. A causa dell'impatto fra le vetture c'è stato anche un principio di incendio. Le quattro persone coinvolte, ferite, sono uscite autonomamente dalle vetture, e sono state assisitite dal personale sanitario sul posto. I vigili del fuoco, una volta estinto il principio di incendio, hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno collaborato con i sanitari per assistere i feriti. Presenti sul posto personale sanitario con due ambulanze, auto medica e carabinieri di Sacile.