TREVISO Un’altra vittima della strada ieri sera a Treviso. Si tratta di un uomo di 43 anni che alla guida della sua auto si è schiantato contro un’altra vettura in viale della Repubblica, all’altezza del Mc Donald’s. Un impatto terribile, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della polizia locale, che non ha lasciato scampo all’uomo. Ferito in maniera non grave il conducente dell’altra auto, un 54enne residente a Maserada. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivate nel giro di un paio di minuti due ambulanze partite dal vicino ospedale Ca’ Foncello e una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico permettendo l’intervento degli operatori del Suem 118. I sanitari non hanno potuto però far nulla per salvare la vita al 43enne, constatandone il decesso. La vittima è infatti morta sul colpo. In tarda serata la famiglia doveva ancora essere informata dell’accaduto. Gli agenti della polizia locale, informato il magistrato di turno che ha dato il via libera per la rimozione della salma, hanno anche dato il via alle indagini per capire cosa sia accaduto e stabilire le responsabilità. Oltre alle immagini di videosorveglianza installate in zona, fondamentale sarà anche il racconto del ferito, nel frattempo ricoverato al Ca’ Foncello con ferite di media gravità: la prognosi al momento non è ancora stata sciolta. La dinamica infatti è ancora al vaglio degli inquirenti.