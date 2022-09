Incidente mortale in viale della Repubblica: nulla da fare per un 43enne

TREVISO - Un’altra vittima della strada ieri sera a Treviso. Si tratta di un uomo di 43 anni che alla guida della sua auto si è schiantato contro un’altra vettura in viale della Repubblica, all’altezza del Mc Donald’s poco prima di mezzanotte. Un impatto terribile, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della polizia locale, che non ha lasciato scampo all’uomo. Ferito in maniera non grave il conducente dell’altra auto, un 54enne residente a Maserada. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivate nel giro di un paio di minuti due ambulanze partite dal vicino ospedale Ca’ Foncello e una squadra dei vigili del fuoco.