Incidente fra tre auto, una nella scarpata, l'altra prende fuoco: tre feriti gravi

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con due automezzi in viale Treviso sulla Sp35 per un'incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture: un mezzo si è incendiato, un altro è uscito dalla sede stradale finendo in una scarpata. Tre persone sono rimaste ferite in modo grave, una è elistrasportata all'ospedale di Udine. I pompieri hanno estratto gli occupanti dei veicoli e spento il mezzo incendiato. Sul posto la Polizia locale.