Schianto in moto contro una Mercedes: muore cardiologo 39enne

VERONA - Ancora una tragedia della strada in Veneto poche ore dopo il mortale di Treviso in cui ha perso la vita un 43enne. Un motociclista di 39 anni, Michele Pighi, cardiologo dell'Azienda ospedaliera di Verona è morto stamani, 30 settembre, in un incidente avvenuto in città, poco dopo le ore 10, in cui si è scontrato in sella alla sua moto Bmw con una Mercedes guidata da una donna residente in zona. Il medico è andato a sbattere contro un muretto lungo la strada, subendo traumi gravissimi ed è morto subito dopo il ricovero al Polo Confortini, dove i suoi colleghi non hanno potuto far nulla.Nonostante i tentativi di soccorso da parte del Suem 118, l'uomo è deceduto poco dopo essere stato trasportato d'urgenza al Polo Confortini.Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale che ha chiuso la strada al traffico per garantire i rilievi di legge e i soccorsi all'uomo. La dinamica è in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica.

Il tragico bilancio

Si tratta del decimo incidente mortale in città da inizio anno; in tutto lo scorso anno ne erano accaduti nove.