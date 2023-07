REVINE (TREVISO) - Elena e Matteo hanno visto la morte in faccia. Oggi i due fidanzati possono raccontare la loro avventura che ha dell’incredibile , tanto che ne ha parlato il presidente della Regione Luca Zaia durante la presentazione del suo libro alla latteria Soligo. Elena Uliana, 37 anni, e Matteo Tempini, 43 anni, ripercorrono à quel lo che è accaduto il pomeriggio del 30 gennaio del 2022 , durante un’escursione alle Torri del Vajolet in Val di Fassa, tra il rifugio Vajolet e il Re Alberto .

La camminata nel senitero, l'improvvisa frana e la paura