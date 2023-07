QUERO VAS Non è la prima volta che la Valle di Schievenin, in comune di Quero Vas, diventa teatro di incidenti mor t ali di rocciatori. Ma bisogna andare indietro nel tempo di molti anni per trovare le ultime vittime. Perché, come ricordano gli esperti, in quell’area si è fatto molto per la sicurezza. Le pareti, 25-30 settori in totale, di qualsiasi grado di difficoltà sono riferimento per tutto il Veneto e non solo. Ieri il mondo dei rocciatori era sotto choc: gli amici dei social che condividevano con Stefano Cattelan la passione e si scambiavano messaggi sulla pagina “Gruppo Roccia”. Ma anche il territorio, che ha visto l’arrivo dell’elicottero e temuto il peggio, apprendendo poi della tragedia. «Non so bene la dinamica di quello che è successo ma quando succedono queste tragedie - afferma il sindaco di Quero Vas, Bruno Zanolla - non si può che mandare un abbraccio ai familiari e a tutti per la perdita un appassionato della montagna e della natura».

IL RIFERIMENTO E sulla zona, un’area di ineguagliabile valore ambientale con falesie adatte ad arrampicatori principianti ed altre più difficili, il sindaco spiega: «La valle è ormai un punto di riferimento per il Cai e per tutti: si fanno corsi. Non si finisce mai poi di raccomandante la sicurezza». «Sono state aperte tantissime vie dagli appassionati - prosegue il sindaco - e vengono fatti tanti corsi». «Lì è tutto libero abbiamo valorizzato tantissimo la valle, ma quello dell’arrampicata è da decenni che esiste: noi abbiamo dato servizi collaterali, ma non siamo coinvolti con le pareti di arrampicata, che è gestito dai gruppi». La palestra di roccia venne scoperta da appassionati della montagna negli anni Cinquanta-Sessanta ed è stata via via esplorata ed ora è conosciuta a livello regionale e nazionale: è una delle palestre più vaste. Negli anni Ottanta c’erano meno di 20 settori e ora se ne contano più di 50.

L’ESPERTO «Sono 40 anni che frequento la valle, come istruttore di alpinismo so come funziona - spiega Stefano Fontana, istruttore nazionale di arrampicata e accademico del Cai della sezione di Montebelluna-. Quando ci si muove in autosicura i rischi ci sono e non è il primo incidente che succede in valle di Schievenin: bisogna fare molta attenzione. Credo che qui sia stato un errore. Può accadere con uno scivolamento o altro q uando si è da soli...». «La palestra è attrezzata molto bene - sottolinea l’accademico del Cai -. È già successo qualche anno fa di incidente analoghi a quello accaduto oggi (ieri ndr) su altre pareti».

LA SICUREZZA E l’istruttore di arrampicata conclude: «Questa valle è un punto di richiamo per tutto il Veneto, ed è frequentata soprattutto per fare corsi, perché è adatta ai principianti. È un ottimo punto e sono stati fatti grandi lavori di messa in sicurezza dal Cai e da persone private con manutenzioni periodiche. Non è mai accaduto che si sia staccato un chiodo e gli incidenti che ci sono stati sono sempre dovuti all’errore umano o distrazione».