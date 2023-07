Cade dalla palestra di roccia di Quero Vas, morto Stefano di Mestre. Si stava arrampicando da solo, poi la tragedia

QUERO VAS (BELLUNO) - Cade dalla palestra di roccia soccorsi disperati per un uomo. Ma non c'è stato niente da fare, troppo importanti le ferite riportate, è morto sul colpo. La vittima è Stefano Cattelan di 59 anni, residente a Mestre.

La drammatica caduta, la corsa disperata dei soccorsi e il decesso

L'incidente questa mattina, 2 luglio, intorno alle 9.20. La chiamata alla Centrale del 118 è arrivata da alcune persone che si erano imbattute nel corpo esanime di un uomo in Valle di Schievenin. Sul posto sono stati inviati l'elicottero di Treviso emergenza, atterrato all'imbocco della valle, e una squadra del Soccorso alpino di Feltre, presenti anche i Carabinieri. Purtroppo, una volta raggiunto il settore "Parete della scuola" dove si trovava il corpo, l'equipe medica non ha potuto far altro che constatare il decesso.

L'arrampicata da solo in autosicura

Stando ad una prima ricostruzione, Cattelan sarebbe arrivato molto presto questa mattina sulla parete di roccia e sarebbe caduto riportando i traumi che sono poi risultati fatali. L'uomo si stava arrampicando da solo in autosicura con la corda ancorata sulla parete ma qualcosa deve essere andato storto, da qui la rovinosa caduta.

Dopo averne constatato il decesso, il corpo dell'uomo è stato imbarellato e trasportato fino alla strada più vicina.