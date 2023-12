Montebelluna. A fuoco una legnaia, le fiamme altissime pericolosamente vicine a un casolare

MONTEBELLUNA (TREVISO) - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 31 dicembre, alle 16:45 per spegnere un incendio che si era sviluppato in una legnaia adiacente a un casolare situato in via Santa Maria in Colle, Montebelluna.

Le squadre di soccorso, provenienti dal distaccamento locale, da Treviso e con il supporto dei volontari di Asolo, hanno impiegato due autopompe, due autobotti e coinvolto 12 operatori. Le fiamme sono state circoscritte, evitando un incendio generalizzato. Gli inquirenti dei vigili del fuoco stanno attualmente indagando sulle cause dell'incendio.