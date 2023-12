Incendio nelle cantine di un condominio: 20 inquilini evacuati

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Baiamonti per un incendio nelle cantine di uno stabile. Le operazioni hanno riguardato lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei locali incendiati e dell’intero stabile: a scopo precauzionale tutte le persone che si trovavano in casa (circa 20) sono state fatte evacuare fino alla fine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Per ogni evenienza è stato fatto intervenire anche il personale sanitario che è rimasto sul posto fino al termine delle operazioni e anche la Polizia locale.

