SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Incendio a San Biagio di Callalta, camion in fiamme nel parcheggio di una concessionaria di veicoli industriali. Il rogo è divampato nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile, nella concessionaria di camion "Top Car" di via Postumia Ovest. Le fiamme divampate in un parcheggio all’aperto di proprietà della concessionaria di un 50enne di Oderzo e hanno interssato un camion andato completamente bruciato, un rimorchio carico di pneumatici e altri due mezzi pesanti rimasti danneggiati parzialmente. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Treviso e dal distaccamento aeroportuale con due autopompe e due autobotti, il carro schiuma e 13 operatori coordinati dal funzionari di guardia. Una task force che è riuscita a circoscrivere le fiamme evitando che anche altri veicoli venissero intaccati. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Tra le prime ipotesi, sembrerebbe che il rogo sia partito da un cortocircuito del camion stesso. Ad escludere l'ipotesi dolosa sarebbero anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse oggi, primo aprile, alle 4.30.