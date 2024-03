BREDA DI PIAVE - Poco dopo la mezzanotte a Breda di Piave, in via Roma 67, per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio presso un immobile di proprietà di un 45enne, composto da due piani, che è stato interamente danneggiato e dichiarato inagibile dai vigili del fuoco di Treviso intervenuti per domare le fiamme.

Nessun ferito. Indagano i carabinieri di Maserada sul Piave.