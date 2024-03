- Alle 22.30 circa di ieri sera, 28 marzo, la sala operativa dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone ha ricevuto una chiamata che segnalava del fumo denso in un capannone di un’azienda, che produce, nella zona industriale di Montereale Valcellina; immediatamente dai distaccamenti di Maniago Sacile e dalla sede centrale, sono state inviate sul posto 3 squadre 2 autobotti.I vigili del fuoco giunti sul posto, hanno ispezionato il capannone invaso dal fumo trovando un fuoco covante tra il materiale, scarti di lana e piume, depositato all’interno. Le squadre hanno prontamente spento l’incendio e hanno iniziato le operazioni di smassamento del materiale per verificare la presenza di altri focolai.Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e non ha provocato danni alle strutture.L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso poco prima delle 3 di stanotte, 29 marzo.