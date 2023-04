GODEGA - Due persone, un ragazzo di tredici anni e una signora di 73 anni sono finiti all’ospedale di Conegliano nella serata di sabato in seguito alle ferite riportate dopo che un cucciolo di labrador , di un anno e del peso di circa 25 chili, si è avventato sul ragazz ino ferendolo con una zampata alla gamba. Nel saltare addosso al giovane il cane ha trascinato la proprietaria facendola cadere a terra : la botta le ha causato la frattura a un braccio.

L’INCIDENTE

Tutto è successo in via Sant’Urbano, dietro la pizzeria Italia, chiusa da diverso tempo. La 73enne, di Vittorio Veneto, era a Pianzano per aiutare il nipote a sistemare il locale, di prossima apertura. Poi il cagnolino che diventa incontrollabile, si avventa sul 13enne e fa precipitare a terra la donna. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, allertati da una donna residente in zona. «Il cane è sbucato all’improvviso saltando addosso al ragazzino, che abita lì vicino. Forse voleva solo giocare, ma il cane era talmente agitato che ha ferito il 13enne con una zampata alla coscia».

LA ZAMPATA

Il cane era al guinzaglio quando ha visto il ragazzino avcinarsi, ma quando quest’ultimo si è messo a correre, è riuscito a liberarsi e ha rincorso il 13enne, spaventatissimo. Il labrador, dopo aver fatto cadere a terra il giovane, rimasto a terra e in lacrime, gli ha tirato una zampata. La 73enne non è riuscita a contenerlo ed è rovinata sull’asfalto, procurandosi la frattura del braccio. « Ho chiamato io ambulanza e carabinieri - racconta la testimone, Mimosa - . I paramedici sono arrivati subito e poco dopo anche i militari dell’Arma , con due pattuglie, che hanno interrogato i vicini e il proprietario del cane » . I sanitari hanno medicato il 13enne e lo hanno poi trasferito all’ospedale di Conegliano assieme alla 73enne. Ha rimediato la frattura della spalla . Il ragazzino è rientrato a casa verso le 3 del mattino di domenica, visibilmente scosso per la brutta avventura, mentre la signora è rimasta in ospedale per accertamenti.

I GENITORI