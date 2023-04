Bambina di 4 anni morsa dal cane dei vicini sul viso e alle gambe: è in prognosi riservata

MONSELICE - Momenti di paura oggi, 2 aprile alle 18 in via Cavallino a Monselice. Una bambina di 4 anni si trovava fuori dal cancello di casa con i genitori quando ad un tratto è stata aggredita dal cane dei vicini. Si tratta di un pastore australiano che ha approfittato del cancello aperto della villa per uscire in strada e azzannare la piccola. La bambina è stata morsa alle labbra e al mento, ma anche alle gambe. I genitori e i padroni del cane non senza fatica sono riusciti a far allontanare l'animale. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che, vista la gravità della situazione hanno chiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso.

La bambina ferita è stata stabilizzata e trasportata all'ospedale del capoluogo. E' in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I medici che fin da subito l'hanno presa in cura stanno facendo di tutto per tamponarle le ferite ed evitarle danni permanenti. Il cane al momento è sotto custodia della famiglia, ma già domani verrà preso in consegna dal personale veterinario per tutti gli accertamenti del caso. Animale, per indole amico dei bambini, al momento non è dato sapere cosa gli abbia scatenato la rabbia. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Abano per tutti gli accertamenti del caso.