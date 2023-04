Bambino morso dal cane in una casa privata: è ricoverato

TARCENTO - Un bambino è stato soccorso questa mattina, 22 aprile 2023, dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito del morso di cane; è successo in area privata, nella zona del Tarcentino. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bambino è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite fortunatamente non gravi. Attivati i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.