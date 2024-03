Furto al supermercato, ladri forzano la porta antipanico e rubano 2mila euro dalla cassa

TREVIGNANO - Furto nella notte scorsa nel supermercato di via Risorgimento a Signoressa, frazione di Trevignano, dove i malviventi hanno approfittato dell'oscurità notturna per mettere a segno il colpo. Questa mattina, lunedì 4 marzo, i militari dell'arma, allertati del furto, hanno eseguito un sopralluogo nel negozio di alimentari di via Risorgimento. Come accertato, i ladri si sono introdotti nel supermercato dopo aver forzato la porta antipanico.

A quel punto, entrati nella sala, si sarebbero diretti verso le casse puntando al registratore. Una volta davanti a questo, avrebbero rubato circa 2mila euro. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno avviato indagini al fine di rintracciare e identificare i responsabili del furto. Al momento ogni ipotesi è al vaglio. Saranno solo ulteriori accertamenti a stabilire se il colpo sia stato opera di una sola mano o più, così come se il furto al supermercato di Signoressa fosse un colpo studiato da tempo.