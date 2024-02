Donna delle pulizie infedele ruba gli incassi del negozio: incastrata e arrestata

MONTEBELLUNA - Donna delle pulizie infedele, rubava incassi di un negozio. Arrestata in flagrante una 60enne italiana, incensurata. La storia è questa: da mesi il titolare di un negozio di elettronica sulla Feltrina si era accorto di ammanchi dal fondo cassa.

Qualche centinaio di euro per volta. Fatalità i soldi sparivano sempre di martedì e venerdì, giorni in cui venivano fatte le pulizie. Si è messo in contatto con i carabinieri, ha esposto i suoi sospetti e ieri è scattata la trappola. I militari si sono appostati nei pressi del negozio e a fine turno hanno colto la donna in flagrante: aveva appena rubato 100 euro. Dalle ricostruzioni lo avrebbe fatto altre 5 o 6 volte. Ora sono in corso accertamenti proprio per quantificare il danno e capire se possa aver colpito anche altrove. Siccome è incensurata e non sussistono particolari esigenze cautelari, è stata subito rimessa in libertà.