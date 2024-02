Motta di Livenza. Tentato furto della colonnina dei pagamenti del distributore di benzina, è caccia ai banditi

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Tentato furto della colonnina dei pagamenti del distributore di benzina, è caccia ai banditi. Il fatto è accaduto oggi, 25 febbraio, a Motta di Livenza lungo la Strada Regionale 53 dove ignoti sono intervenuti con un autocarro nel tentativo di divellere una delle colonnine del pagamento automatico con contanti e carte.

Non ci sono però riusciti e sono andati via a mani vuote. I carabinieri di Conegliano sono già risaliti al furgone utilizzato dai malfattori nel centro di Motta di Livenza ma, per risalire ai colpevoli, le indagini sono in corso.