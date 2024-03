Vittorio Veneto. Bancomat fatto esplodere nella filiale del credito cooperativo - banca della Marca a San Giacomo di Veglia

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Boato alle quattro di mattina: i ladri fanno esplodere lo sportello automatico della banca e arraffano tutto quello che possano, poi si danno alla fuga e fanno perdere le loro tracce. Il fatto è avvenuto lunedì 4 marzo.

Ignoti, dopo avere forzato la porta d'ingresso della filiale del credito cooperativo - banca della Marca, in Piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, hanno portato a termine il colpo. Danni ed ammanco di denaro in corso di quantificazione. Indagini in corso dei Carabinieri.