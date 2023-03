Assalto al supermercato di Oderzo. E' caccia ai banditi nella notte hanno fatto saltare la cassa continua

ODERZO (TREVISO) - Assalto al supermercato nella notte. Verso le 3 di oggi, 13 marzo, a Oderzo, in località Piavon, dei malviventi utilizzando del gas hanno provocato l'esplosione dello sportello della cassa continua del punto vendita posto all'esterno. Partite immediatamente le ricerche da parte delle pattuglie dei Carabinieri che hanno recuperato, poco più avanti, parte del denaro rubato, alcune migliaia di euro. Il danno complessivo è ancora in corso di quantificazione, le indagini sono in corso.