VILLORBA - Una banda organizzata che nel giro di un'ora, armata di martello pneumatico, ha colpito in due abitazioni. In pieno giorno. A colpi di motopicco ha scardinato le cassaforti a muro per poi scappare con ori, gioielli e un televisore. Il bottino è di svariate migliaia di euro. I danni ingentissimi: i banditi si sono lasciati alle spalle una scia di devastazione. Nel mirino, ieri mattina 8 aprile, sono finite due abitazioni di Catena di Villorba, in una zona di campagna. Bersagli defilati, lontani da occhi indiscreti. Ed è proprio su questo che hanno puntato i malviventi. I ladri sono entrati in azione tra le 10.20 e 11.20, approfittando dell'assenza dei proprietari. Evidentemente li avevano tenuti d'occhio, avevano studiato le loro abitudini. E hanno scelto il momento propizio per colpire. In un caso non hanno ottenuto il bottino sperato: la prima casa presa di mira, attualmente disabitata, non aveva grossa refurtiva da offrire. Nell'altra invece hanno fatto incetta di ori e gioielli. Non solo: sono fuggiti portando con sé anche una tv da parecchi pollici. Al loro rientro, i malcapitati si sono trovati di fronte all'amara sorpresa: la casa era stata rovistata da cima a fondo. Cassetti aperti, armadi svuotati e l'assalto alle casseforti, che la banda ha poi abbandonato sul posto. Uno choc per le vittime e per l'intera frazione, dove ora cresce la paura per altri raid dello stesso tenore.

PRESENZE SOSPETTE

La notizia del furto si è sparsa velocemente anche sui social: «Sono entrati e hanno fatto il disastro! Sicuramente erano più persone visto gli attrezzi usati, i danni fatti e aver portato via anche un televisore di grandi dimensioni! Cercavano solo oro e contanti oltre al televisore. Occhi aperti». Nei giorni scorsi più di qualche cittadino aveva messo in guardia sulla presenza di individui sospetti che si aggiravano nella zona e scattavano foto alle case. Un comportamento quanto mai sospetto che riletto alla luce dei colpi sa di sopralluogo funzionale alla razzia. Alle vittime non è rimasto altro che chiamare i carabinieri. I militari hanno eseguito un primo sopralluogo e ora acquisiranno eventuali filmati di videosorveglianza e testimonianze utili a identificare i responsabili.

ONDATA DI FURTI

L'ondata di furti che imperversa nella Marca non accenna a placarsi. Sia nell'hinterland che lungo il martoriato asse del Terraglio. Venerdì scorso a Mogliano era stata svaligiata la casa dell'imprenditore Eros Migliorini, grossista del pesce a Venezia: 30mila euro di bottino, tra gioielli e Rolex. In quel caso non si è trattato di un commando organizzato: niente banda del Terraglio dunque. La razzia è opera di un ladro solitario, fuggito in modo rocambolesco dopo aver arraffato gli orologi di lusso e avvistato dai vicini di casa. Il malvivente aveva agito nel pomeriggio, verso le 17.30 quando la famiglia si era allontanata. Ed è stato disturbato con tutta probabilità dalla figlia 14enne del proprietario, rientrata a prendere il portafoglio che aveva dimenticato sul tavolo. A quel punto era saltato giù dalla finestra. Il furto di Catena invece è opera di una banda organizzata.