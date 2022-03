Anziane rapinate e spaccate nei negozi: 27enne arrestato

TREVISO - Un giovane di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Treviso perché accusato di essere l'autore di due rapine ai danni di altrettanti anziani, avvenute in gennaio e febbraio nelle vicinanze di casse bancomat dalle quali le vittime avevano appena prelevato alcune centinaia di euro. In entrambe le circostanze le vittime erano state strattonate e percosse dal ladro, prima di essere private delle banconote. Il ventisettenne è anche sospettato di essere il responsabile di alcuni furti con spaccata effettuati in un quartiere di Treviso.