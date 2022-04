QUINTO – Scatta l’allarme furti e rapine. A lanciarlo è direttamente il Comune. Nelle ultime ore la polizia locale di Quinto ha segnalato la presenza nel territorio comunale di persone sospette che potrebbero cercare di avvicinare i cittadini, specialmente gli anziani, ma non solo, con una serie di scuse. Il tutto per provare a rubare loro oggetti di valore una volta arrivati a tiro, a partire da collanine, braccialetti, orologi e così via. Situazioni del genere sono già state registrate nei paesi della cintura urbana di Treviso. E in alcuni casi purtroppo hanno anche avuto esiti drammatici. Da qui la scelta del Comune di mettere tutti in guardia in modo preventivo. “La polizia locale segnala individui sospetti che potrebbero avvicinarvi con l’intento di rubare monili, oggetti personali e soldi – è la comunicazione uscita dal municipio di Quinto e rivolta direttamente ai cittadini – prestate la massima attenzione e in caso di necessità contattate l’ufficio della polizia locale o le altre forze dell’ordine”. Il messaggio è stato fatto rimbalzare anche sui social network, dove in poche ore ha raccolto una lunga serie di condivisioni. Per essere ancora più incisivo, il Comune ricorda a tutti la possibilità di chiamare ovviamente il 113, così come gli altri numeri di emergenza, ma anche la stessa polizia locale di Quinto, raggiungibile allo 0422.472311, interno 2, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico. La giunta del sindaco Stefania Sartori è impegnata da tempo sul fronte della sicurezza. Nei mesi scorsi erano stati segnalati anche problemi legati allo spaccio di droga in alcune zone del territorio comunale. Tanto che lo stesso primo cittadino aveva espresso la volontà di rivolgersi direttamente alla Prefettura per condividere piani di intervento specifici. Restando nell’ambito della sicurezza, all’inizio di quest’anno è stata confermata la convenzione con il nucleo di volontariato e protezione civile dell’associazione carabinieri in congedo di Istrana e Morgano. Sulla base di questo accordo, inserito nel progetto “Ostiglia sicura”, già approvato dalla Prefettura, i volontari girano periodicamente sulla pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia, a piedi o in bicicletta, segnalando tutto quello che non va per il verso giusto. Non si tratta di pattugliamenti in senso stretto. Né tanto meno di ronde. Ma di cittadini che si mettono a disposizione per fare in modo che la loro presenza possa contribuire a far sentire le altre persone meno isolate.