Gangster romantico, la città di Treviso trasformata in set per il film "Raw"

TREVISO - Una sorta di Scarface che si mescola a James Bond, per raccontare la storia di un gangster buono, romantico ed elegante che arriva a Treviso dall’Albania, negli anni Novanta, in cerca di una nuova vita. Non necessariamente nella legalità. È “Raw”, il film che verrà girato a Treviso dal regista Gabriel Otero (“The 7 Vices”) scritto insieme all’attore Paolo Bellini. Un film che nasce dall’incontro casuale di Otero e Bellini in quel di Parigi, dove decidono di realizzare insieme un film di gangster in modo nuovo, con uno sguardo più intimista. Ecco allora “Raw”, presentato ieri al bar “Quei turbo ragazzi” in zona Buranelli.

Un "gangstar romantico" arriva a Treviso

Sarà un film ambientato e girato in Veneto, tra Treviso e Venezia, ma anche a Torino, Parigi, Amsterdam, Durazzo e Ibiza (col patrocinio del Comune di Treviso e il sostegno della Veneto Film Commission), che narra la storia di un giovane albanese, Raw, che dopo la “diaspora” degli anni ‘90, arriva in Italia con l’intenzione di costruirsi una vita nuova. Si stabilizza così Treviso dove inizia dapprima a lavorare con il fratello come imbianchino. Ma da subito si rende conto che non ha tanta voglia di sporcasi le mani. Di qui la decisione di mettersi in contatto con una parente che appartiene alle mafia albanese, e di iniziare la sua nuova vita come gangster. E Treviso rappresenta la base di partenza in cui mettersi in proprio. Un’attività che funziona e che lo porterà ad espandersi anche al di fuori del territorio italiano. Avendo persino contatti con professionisti dello sport. «Una passione per la boxe thailandese lo accompagnerà per tutto il suo percorso - dicono gli ideatori del film - Ma noi volevamo una storia particolare» che uscisse dai canoni del semplice “crime”: «Raw sarà un gangster soprattutto romantico ed elegante, amante delle belle donne, delle belle auto e degli orologi di prestigio. Sarà sempre un uomo elegante, in ordine, con la curiosa abitudine di stirare le banconote prima di andare dormire. Feroce con chi lo merita, ma di cuore buono sempre pronto ad aiutare il prossimo». Chiudono gli artisti: «E’ una storia di finzione ispirata ad un evento realmente accaduto».