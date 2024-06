Pitbull scappa di casa e azzanna un passante: 76enne grave in ospedale

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Momenti di terrore oggi pomeriggio in via Zattere a Ponte di Piave poco lontano dal fiume. Un grosso pitbull ha improvvisamente ha attaccato e azzannato un passante, di 76 anni, lasciandolo riverso a terra in condizioni inizialmente apparse gravi.

La chiamata dei soccorsi è stata immediata, tanto che oltre a un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Oderzo, è giunto sul posto anche un elicottero dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

L'episodio è accaduto poco dopo le 18. Il cane, un pitbull di proprietà di uno dei residenti della via, ha incrociato il passante nei pressi della sua abitazione e ha iniziato ad azzannarlo ripetutamente alle gambe. Alcuni passanti, in qualche modo, pur terrorizzati, hanno tentato di soccorrere l'uomo, residente poco lontano, rimasto steso a terra per alcuni secondi in balia dell'animale. Immediato l'intervento dei soccorsi: oltre al personale medico, sono accorsi anche i carabinieri della locale stazione e il servizio veterinario dell'Ulss con diversi operatori e tre mezzi.

La fuga

Dopo l'attacco, infatti il cane è riuscito a fuggire, alimentando ulteriori preoccupazioni tra i residenti della zona rivierasca. La strada è stata temporaneamente chiusa fino a sera per permettere le ricerche del cane, poi acciuffato. Il ferito, caricato in ambulanza e visitato sul posto, è stato poi ricoverato all'ospedale di Oderzo con un codice di media gravità. L'elicottero, atterrato in un ampio prato vicino ai vigneti nella zona della golena, ha allarmato molti residenti, convinti che fosse avvenuto un incidente stradale. Le ricerche del cane sono proseguite fino a sera inoltrata. Testimoni hanno descritto l'animale come particolarmente nervoso e non nuovo a episodi di aggressività.

Fine dell'incubo

L'animale è stato catturato verso le 20: l'episodio è stato seguito passo dopo passo dagli agenti della polizia locale che hanno coordinato le operazioni di recupero da parte dei veterinari Ulss. Sembra che l’episodio non sia isolato. Un fatto simile sarebbe accaduto alcuni mesi fa, tanto che il proprietario era stato sanzionato ed era stato costretto ad alzare il cancello del cortile dove vive il pitbull. Dopo il fatto era stato tenuto in un canile per circa un mese. Ma evidentemente il periodo di osservazione e gli accorgimenti prestati non sono stati sufficienti. Questo drammatico episodio mette nuovamente in evidenza la pericolosità della razza pitbull, spesso protagonista di attacchi violenti.