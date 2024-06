Giancarlo Guidolin è il nuovo presidente del Consorzio Prosecco Doc: «C'è poco da dire, c'è solo da lavorare»

Giancarlo Guidolin è il nuovo presidente del Consorzio Prosecco Doc. E' lui il dopo Stefano Zanette, storico presidente rimasto in carica per 12 anni. A decretarlo questa mattina, 6 giugno, il consiglio direttivo dell'ente con un voto all'unanimità per il già presidente della cantina viticoltori Ponte e consigliere del Consorzio fin dalla sua costituzione. Guidolin guiderà quindi la denominazione Prosecco Doc nel prossimo triennio supportato da tre vicepresidenti: Alessandro Botter, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi e Mattia Mattiuzzo. «Le nostre priorità - sottolinea il presidente - in linea con le attese dell’intera filiera, dai viticoltori agli imbottigliatori che hanno reso possibile il successo di questa denominazione, restano: la qualità delle produzioni, la sostenibilità delle stesse, l’attenzione verso i consumatori e le comunità locali di cui facciamo parte a pieno titolo».

Consorzio Prosecco Doc, il consiglio direttivo

Nel comitato di presidenza ci sono anche Alessio Del Savio, Pierclaudio De Martin, Franco Passador e Giorgio Serena. «C’è poco da dire, qui c’è solo da lavorare! - commenta il neopresidente, Guidolin - Un impegno che non potrà che dare prosecuzione a quanto è stato fatto in questi anni e che non ha precedenti nella storia dell’enologia mondiale. Siamo consapevoli che un evento simile difficilmente potrà ripetersi. In questo senso, permettetemi di ringraziare, innanzitutto il past president Stefano Zanette con il quale abbiamo condiviso il percorso che ci ha condotto fino ad oggi. Un grazie sentito voglio poi indirizzarlo anche ai Consigli di amministrazione che si sono succeduti fin dalla nascita del Consorzio per aver creato i presupposti affinché il Prosecco rappresentasse quella realtà che ora abbiamo sotto ai nostri occhi. Chiaramente ringrazio il Consiglio che oggi mi ha nominato e con il quale, assieme ai competenti uffici del Consorzio, conto di poter lavorare nel prossimo triennio al fine di consolidare i risultati fin qui raggiunti. La nostra massima attenzione andrà a favore del potenziamento del percepito della Denominazione e al rafforzamento del binomio prodotto-territorio».