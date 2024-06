Wally Ceccon, imprenditrice e moglie dell'avvocato Pietro Barolo, è morta di malore nella sua casa di Treviso

TREVISO - Malore in casa, è morta Wally Ceccon, imprenditrice e consorte dell'avvocato Pietro Barolo, colonna del foro di Treviso. Ieri mattina, 4 giugno, la donna si è sentita male nella sua abitazione di via Dotti, a Treviso.

Immediata la chiamata ai soccorsi ma non c'è stato niente da fare.

Chi era Wally Ceccon

Nata a Noale, Ceccon era molto conosciuta perché in passato era un'imprenditrice per una nota fabbrica di giocattoli, oggi non più in attività. Grande appassionata di viaggi e di arte antica, aveva conosciuto il marito a Noale quanto era molto giovane e da lì non si sono mai separati. Dal loro amore sono nati due figli, Nicolò e Marta, entrambi avvocati nello studio di famiglia. Ceccon è stata anche una nonna amorevole per i suoi nipoti Petra, Romeo, Silvestro, Anna e Penelope.

L'ultimo saluto sarà dato venerdì 7 giugno, alle 10.30, nel tempio monumentale di San Nicolò.