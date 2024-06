Tumore al seno, Elisa Merlo, di Treviso, muore a 47 anni. Disegnatrice e moglie del medico di famiglia Stefano Degregori, chi era

TREVISO - Addio a Elisa Merlo. Il suo sorriso si è spento martedì a 47 anni. Disegnatrice tecnica, moglie di Stefano Degregori, medico di famiglia con studio in viale IV novembre a Fiera, si è battuta come una leonessa contro un tumore al seno. Le era stato diagnosticato nel 2020, nell’apice dell’emergenza Covid. Inizialmente le terapie sembravano almeno aver rallentato la neoplasia. Ma nel 2022 si è presentata una recidiva. Elisa è stata seguita prima dall’oncologia dell'ospedale di Treviso e poi dal Cro di Aviano.

E purtroppo la malattia ha fatto il suo inesorabile corso.

Il marito: «Era sempre sorridente e senza pose costruite»

Negli anni aveva lavorato come disegnatrice tecnica nello studio del padre, il geometra Francesco Merlo. Dopodiché aveva iniziato a collaborare anche nella segreteria dell’ambulatorio del marito. Si erano sposati 12 anni fa. Per l’ultimo saluto è stata scelta proprio una foto che la ritrae sorridente, vestita da sposa, nel giorno del matrimonio. «È sempre stata sorridente – ricorda il marito – senza pose costruite. Semplicemente lei era così». Tra le altre cose, Elisa si è sempre impegnata in diverse attività di volontariato. Faceva parte della Croce rossa italiana, in particolare nell’ambito del sociale. Era una delle volontarie della casa di riposo Ract dell’Israa a Santa Bona. E fino a poco tempo fa aveva continuato a fare la catechista nella parrocchia di San Giuseppe. Assieme al marito, scriveva per il bollettino parrocchiale l’Altra campana. E sempre assieme erano entrati nel gruppo Incontro matrimoniale, associazione che guarda alle coppie che intendono dedicare del tempo a se stesse.

Il sogno di andare in Africa

Tra i sogni c’era anche quello di andare in Africa. Stefano Degregori si è laureato in Medicina appoggiandosi al collegio del Cuamm - Medici con l'Africa di Padova. «Era uno dei nostri sogni – rivela – purtroppo non è stato possibile. Ma abbiamo sempre mantenuto i contatti e scelto, quando possibile, di finanziare i loro progetti». Oltre al marito Stefano, Elisa lascia la mamma Dina, il papà Francesco e la sorella Silvia. Il funerale verrà celebrato domani alle 15, nella chiesa parrocchia di San Giuseppe a Treviso. Il feretro arriverà dal Cro di Aviano alle 12.30. Nella stessa chiesa questa sera, alle 19.15, verrà recitato il rosario.