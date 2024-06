Baby gang e bulli aggrediscono gli autisti degli autobus Mom, l'appello dalla linea Conegliano - Pieve di Soligo: «A bordo succede di tutto, deve esserci tolleranza zero»

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Gli autisti della Mom non vogliono più prestare servizio sulle corriere tra Conegliano e Pieve di Soligo. Non nelle condizioni attuali, almeno. Il rischio di essere aggrediti è troppo alto. E ora la società del trasporto pubblico locale della Marca chiede aiuto alla prefettura e alle forze dell'ordine. Dopo le 16, le linee extraurbane 131, 132 e 133 vengono regolarmente assaltate da baby gang. C'è in particolare una banda composta da una quindicina di giovani, compresi diversi minorenni, che oltre a non voler pagare il biglietto si diverte a insultare e a minacciare gli autisti. A volte salgono a bordo ubriachi. Ultimamente hanno anche distrutto dei sedili. E così via. Una situazione insostenibile.

Un paio di giorni fa gli autisti che fanno riferimento a Pieve di Soligo, in tutto una dozzina, hanno formalmente scritto a Mom per dire che così non si può andare avanti. L'azienda conosce bene il problema. Nei mesi scorsi aveva scelto di non prevedere più autisti donne proprio in quelle linee. Ma non è bastato. Così come non sono sufficienti i vigilates privati ingaggiati dalla stessa azienda.

L'appello degli autisti: «Forze dell'ordine, intervenite»

Da qui l'appello alle forze dell'ordine. «Dopo le 16 e fino alle 20.30, termine del servizio, su queste tre linee salgono dei personaggi che non permettono la regolarità del servizio - spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom - l'indicazione arrivata da tutto il gruppo di autisti di Pieve di Soligo è chiara. C'è un problema di sicurezza, siamo in una situazione di oggettiva difficoltà. Per questo intendiamo coinvolgere la prefettura. Stiamo già trasferendo alle forze dell'ordine tutte le indicazioni arrivate dagli autisti. Chiediamo loro di intervenire, perché non è possibile andare avanti in questo modo». «A bordo succede di tutto continua non possiamo lasciare i nostri autisti e in generale i nostri lavoratori alla mercé di quattro squinternati che pensano solo a fare disastri». Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso, ente che controlla la maggioranza relativa di Mom, è sulla stessa lunghezza d'onda: «La linea deve essere quella della tolleranza zero mette in chiaro alzeremo le richieste rispetto agli organi deputati ai controlli perché non succedano più atti di bullismo, danneggiamenti e aggressioni agli autisti. Non sono cose tollerabili».

Il punto: «Servono giuste pene»

Anche la Provincia si rivolgerà alla prefettura e alla questura. In più, l'ente sta valutando la possibilità di condividere delle linee guida con i presidi, ormai a partire dal prossimo anno scolastico. «Ci vorrebbe la possibilità di punire con le giuste pene, e che fossero rispettate, coloro che fanno questi tipi di atti - sottolinea Marcon - i responsabili che vengono individuati dovrebbero giustamente pagare. Ma purtroppo sappiamo che ci sono dei limiti anche sotto questo punto di vista». Mom si è già confrontata in più occasioni con il Comune di Pieve di Soligo. Il sindaco Stefano Soldan è intervenuto direttamente cercando di far partire un dialogo con le famiglie dei giovani in questione. «Ma non riusciamo a risolvere il problema - allarga le braccia Colladon - adesso sta diventando sempre più importante. Gli autisti hanno manifestato un'insofferenza che capiamo benissimo. Si creano delle situazioni che non possono essere sopportate ancora a lungo. Non è semplice lavorare con il costante timore di essere aggrediti». Per il momento gli autisti non hanno formalmente richiesto di essere dirottati su altre linee. Senza un qualche intervento, però, rischia davvero di essere il prossimo, imminente passo. «Sono ottimi professionisti che lavorano in modo diligente e che non si tirano indietro per nulla conclude Colladon ma è necessario risolvere il nodo della sicurezza per dare una garanzia agli autisti, e non solo, e per scongiurare il rischio che si arrivi a un punto di non ritorno».