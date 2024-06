Michelle Hunziker, il fidanzato Matteo Viezzer fugge dai social: galeotto il compagno di Anna Tatangelo

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Ha reso privati gli account e cancellato tutte le foto dai social. Ma a Vittorio Veneto sono in molti a conoscere Matteo Viezzer, dato dal gossip come nuovo amore di Michelle Hunziker. La showgirl svizzera è stata paparazzata alcuni giorni fa da «Diva e Donna» all’uscita da una cena a quattro con Anna Tatangelo e il fidanzato Mattia Narducci. Non sarebbe stata la prima volta: anche in alcune storie postate su Instagram da Hunziker, cancellate immediatamente dopo, fa la comparsa Viezzer. Dopo che Narducci, che li ha fatti incontrare, avrebbe rivelato l'identità dell'uomo, si è scatenata la caccia al dettaglio. E Matteo è sparito dal web, eccezion fatta per qualche foto decisamente datata in cui appare nei party di un noto locale del Coneglianese.

Figlio di un osteopata, chi è Matteo Viezzer

A Vittorio Veneto invece sono in molti a conoscerlo: figlio di un importante osteopata che dopo anni di lavoro all'interno della Usl ora ha abbracciato la libera professione e di una dipendente del centro prenotazioni dell'azienda sanitaria, Matteo ha 28 anni e ha fatto il liceo a Vittorio Veneto. Per gli studi universitari si è spostato a Pavia, dove ha seguito i corsi di Economia e avviato una fiorentissima attività di rivendita di auto di lusso. Metà veneta e metà romana, la famiglia di Matteo Viezzer vive a Vittorio Veneto, dove spesso torna anche Matteo che qui oltre ai genitori ha un fratello minore. Affascinante, amante della movida, definito da chi ben lo conosce “esuberante, brillante e molto portato per gli affari” Matteo Viezzer ama lo sci e la mondanità e ha un interessante catalogo di frequentazioni femminili. Agli amici avrebbe rivelato che quelle sulla storia con la Hunziker sono invenzioni giornalistiche, ma potrebbe trattarsi di un ovvio tentativo di depistaggio. Matteo è amico e coetaneo di Mattia Narducci, il modello nato a Piacenza da un anno compagno di Anna Tatangelo. E sarebbe stato proprio Narducci a fare da Cupido nella cena a quattro che non è sfuggita ai radar di Diva e Donna.

Le critiche per l'età

Il gossip non risparmia i soliti luoghi comuni sulla differenza d'età tra i due (quasi vent'anni) e anche questo aspetto (oltre ad una popolarità non cercata) avrebbe indotto Viezzer ad una fuga dai veleni del web. Michelle invece, più abituata ai clichè di questo mondo, non si preoccupa e continua a sorridere. Stabilmente salda sulle copertina dei magazine italiani che a partire dal matrimonio con Eros Ramazzotti hanno scansionato la sua vita settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Dopo Ramazzotti, Michelle inizia un love affair Marco Sconfienza, il figlio di Giulia Berghella, alias maga Clelia, la santona dei Guerrieri della Luce che la porterà all'allontanamento dalla famiglia. Dopo tre anni esce la notizia di un nuovo flirt, questa volta con Salvatore Passaro, sempre nell'enturage della Berghella. Sul set di «Natale in crociera» nasce l'amore con Luigi De Laurentiis, figlio del produttore cinematografico e presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis. La vera svolta arriva nel 2011 grazie all’incontro con Tomaso Trussardi: dopo 3 anni Michelle sposa il rampollo del brand bergamasco e dall'unione nasceranno Sole e Celeste. Nel 2022 il capolinea, cui seguono il chirurgo Giovanni Angiolini e l'osteopata dei vip Alessandro Carollo. A fine marzo e nonostante le dichiarazioni di Carollo («ho amato con tutto il cuore») il cuore di Michelle torna invece libero e forse punta a Nordest. Ad inizio maggio durante la puntata in coppia a Verissimo, Anna Tatangelo aveva parlato della liaison con il modello più giovane di dieci anni mentre Michelle aveva lasciato intendere di non avere un compagno. E forse proprio l'amica Anna ha pensato di aiutarla a distrarsi allargando il cerchio delle amicizie. Così sarebbe nato l'incontro con l'imprenditore trevigiano. Hunziker Viezzer coppia dell'estate? Affermazione al momento prematura.