Nathalie Guetta chi è? Il lavoro al circo, la fuga dell'ex marito, il ruolo in Don Matteo e la malattia: la sorella del dj David Guetta ospite da Nek

Nathalie Guetta ospite a “Dalla strada al palco”. Stasera in tv, martedì 4 aprile, alle 21.20 su Rai2 va in onda la seconda puntata dello show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Saranno i "passanti importanti" a decretare, anche strasera, i tre vincitori della puntata. Insieme all'attrice famosa per essere stata la Perpetua in Don Matteo, ci sarà anche Francesco Paolantoni a dare i suoi giudizi. Ma vediamo insieme chi è Nathalie Guetta?

Nathalie Guetta, chi è: il fratello famoso

Nathalie Guetta, all'anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre 1958 (ha 64 anni). Attrice e circense francese naturalizzata italiana è famosa al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nata da Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica marocchina, e da Francine Bourla, gallerista di arte tribale. I sue due fratelli sono entrambi famosi: il primo è il giornalista e politico Bernard Guetta, l’altro è il famosissimo dj e produttore David Guetta. Quest’ultimo è suo fratello minore da parte del padre e durante una vecchia intervista, l’attrice si è dichiarata molto protettiva nei suoi confronti: «Gli facevo quasi da zia, eravamo molto legati, poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. Lui, a differenza mia, è una persona piena di ottimismo, ha il dono della felicità».

La carriera

All'età di 16 anni lascia la natia Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. Dopo sei anni, arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini. Acquisisce notorietà nel 1989 quando porta i suoi spettacoli acrobatici al Maurizio Costanzo Show. Approda al cinema nel 1987 interpretando un piccolissimo ruolo in Intervista di Federico Fellini, viene poi notata da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film “I divertimenti della vita privata”, inizia così la sua carriera di attrice, comparendo soprattutto in produzioni per la televisione. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo di Rai 1. Nel 2018 prende parte come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, e dallo stesso anno partecipa ad alcune puntate di Stasera tutto è possibile, varietà di Rai 2 condotto da Amadeus e poi da Stefano De Martino.

La vita privata

Della vita privata di Nathalie sappiamo molto poco. Nel 2007 l'attrice conosce mentre si trova a Cuba, Yudiel Sanchez, che diventa presto suo marito. Purtroppo però il matrimonio dopo 5 anni finisce. Durante una vecchia intervista, la stessa attrice ha dichiarato: «Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice». Nathalie Guetta non ha figli. Oggi la donna vive a Parigi, sua amatissima città natale e dovrebbe essere single.

La fuga dell'ex marito

Ha passato momenti difficili Nathalie che qualche anno fa, dopo la separazione ha confessato in un'intervista a Gente. «Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. Non avrò mai nipoti. A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull'obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta». Ha detto più volte di soffrire di inquietudini personali che però non ha mai affrontato con uno specialista. «magari avrei fatto prima ad andare da uno psichiatra». Quell'inquietudine Nathalie ha provato a placarla con il lavoro e con le storie d'amore che però non sono andate benissimo. Quindici anni prima delle nozze con Yudel, durate 5 anni, si era già sposata Nathalie. «Ero sposata con un ragazzo cubano, ma lui scappò dopo pochi giorni». Non ha mai dato un nome l'attrice a quel malessere, ma in molti sul web l'hanno chiamata depressione.