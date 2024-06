Baby gang e bulli contro gli autisti della Mom, il governatore Luca Zaia: «Va fatto capire a questi "signorini" che ciò che fanno non sono bravate ma reati»

TREVISO - Baby gang e bulli contro gli autisti degli autobus della Mom. Dopo l'appello dei diretti interessati, arriva anche l'appello del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia: «Il fenomeno dell’imperversare dei bulli, o baby gang, sui mezzi pubblici, come nel caso di Mom a Treviso, o sulle pubbliche piazze e vie, ha raggiunto livelli intollerabili. La protesta degli autisti di Mom ne è un inequivocabile segnale. Serve intervenire con rigore, aumentare ove possibile i controlli, sui mezzi come a terra, serve anche applicare misure con carattere di deterrenza. Va fatto capire a questi ‘signorini’ che ciò che fanno non sono bravate ma reati, con le relative eventuali conseguenze sul piano sanzionatorio.

Non possiamo permettere che il servizio pubblico per i cittadini sia penalizzato per le minacce e la violenza di pochi elementi».

Il nodo sulla linea Conegliano-Pieve

La società del trasporto pubblico locale della Marca ha chiesto aiuto alla prefettura e alle forze dell'ordine. Dopo le 16, le linee extraurbane 131, 132 e 133 vengono regolarmente assaltate da baby gang. C'è in particolare una banda composta da una quindicina di giovani, compresi diversi minorenni, che oltre a non voler pagare il biglietto si diverte a insultare e a minacciare gli autisti nella tratta tra Conegliano e Pieve di Soligo. «Gli autisti hanno tutta la mia solidarietà – aggiunge il governatore – perché è impensabile che dei lavoratori di un servizio pubblico debbano trovarsi nella condizione di rischiare la loro incolumità. Queste baby gang vanno rese quanto prima inoffensive, attraverso controlli asfissianti e qualsiasi azione dissuasiva ragionevolmente attuabile. Una volta presi, e questo vale per loro come per tutti gli altri che si comportano così un po’ ovunque, vanno messi di fronte alle loro responsabilità e, se non punibili, vanno coinvolte le famiglie, che potrebbero, ad esempio, chiamate a risarcire i danni materiali o quelli fisici procurati dai loro pargoli». «E’ anche grave – conclude – che questa piccola minoranza possa incidere sul giudizio collettivo sui giovani. La stragrandissima maggioranza dei ragazzi veneti, onesti, studiosi, per bene, merita anch’essa di essere difesa».