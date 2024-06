Api invadono piazza Aldo Moro a Treviso, cercano "casa" ma vengono "aspirate" da un apicoltore

TREVISO - Sciame di api in piazzetta Aldo Moro: paura tra i presenti ma interviene l'apicoltore. Questa mattina, 6 giugno, straordinaria operazione di "aspirazione" di un maxi gruppo di api che, nel cercare un posto dove fermarsi per fare il proprio alveare, si sono fermate in un cartello pubblicitario nello spiazzo proprio accanto alla centralissima piazza dei Signori. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, è intervenuta la polizia locale che ha delimitato e messo in sicurezza piazzetta Aldo Moro. Per qualche istante, giusto il tempo dell'operazione di bonifica, è stato anche fermato il traffico veicolare degli autobus cittadini della Mom, gli unici mezzi che transitano in quell'area. Richiesto l'intervento di un apicoltore, la situazione si è risolta nel giro di pochi minuti. L'apicoltore ha "aspirato" le api con un apposito strumento e portato via lo sciame che sarà liberato in una zona protetta.

"Assalto" al tavolino del bar

Non è la prima volta che a Treviso uno sciame di api fa preoccupare i residenti e i passanti.

Circa due anni fa, la medesima situazione si era presentata in piazza Duomo dove gli insetti si erano "aggrappati" ad un tavolino di un bar. Anche in questo caso si era reso necessario l'intervento di un apicoltore.