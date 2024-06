Giada Zanola, fissata la data del funerale: sarà celebrato a Brescia

PADOVA - Saranno celebrati domani, 6 giugno, alle 13.45 nella chiesa di San Silvestro a Folzano, quartiere di Brescia, i funerali di Giada Zanola, la donna di 33 anni uccisa a Vigonza (Padova) gettata dal cavalcavia sull'autostrada dall'ex compagno Andrea Favero, 38 anni, ora in carcere.

Domani sarà lutto cittadino a Vigonza, dove Giada viveva con il compagno e il figlio di 3 anni.

Si era in dubbio se celebrare il funerale nella città dove la donna risiedeva ed è stata uccisa o a Brescia, dove è nata e abita tutta la sua famiglia. Alla fine il papà ha preferito dare addio a sua figlia nella chiesa di San Silvestro a Folzano.

L'omicidio di Giada Zanola

Erano le 3.30 del 29 maggio quando, secondo la Procura, Giada è stata lanciata oltre il parapetto del cavalcavia su via Prati, sopra l'autostrada A4 a Vigonza, a pochi metri da dove la coppia abitava. La donna è caduta sull’asfalto dell’autostrada ed è stata travolta e uccisa da un tir che l’ha investita e trascinata per alcuni metri. L'ipotesi è che Giada fosse ancora viva quando Favero l'ha lanciata di sotto. Ma si dovrà aspettare il risultato dell'esame tossicologico per capire se la donna fosse stata drogata. Durante l'autopsia sono stati trovati segni sulle braccia, simili a quelli sugli arti superiori di Favero: i due il 27 avevano litigato furiosamente e quelli sarebbero i graffi risultato della sfuriata.

Le ricerche del cellulare di Giada

Di Giada Zanola è stato trovato tutto: la borsetta e i documenti con i quali era uscita di casa la notte tra martedì e mercoledì scorso. Così come gli stessi vestiti che indossava: indumenti da casa, quasi a testimoniare che prima di quei minuti fatali lei era nella sua abitazione di via Prati 8. Quello che manca, appunto, è lo smartphone della 33enne, ex commessa a Sirene Blu di Vigonovo. I poliziotti hanno cercato ovunque, sulla stessa autostrada, sul ciglio del chilometro che porta dall’abitazione al cavalcavia, concentrando tutte le ricerche in quel raggio, dal momento che l’ultima cella agganciata dal telefono di Giada Zanola è la stessa che copre casa sua e il cavalcavia sulla A4. Trovare il telefono in quell’ambito, vorrebbe dire che Favero non si è masi spostato dalla zona tra il ponte e casa sue e avrebbe gettato il telefono tornando all’abitazione, quando la sua Ford C-Max è stata ripresa da una telecamera privata che lo ha immortalato mentre scendeva dal ponte.

Il possibile movente del delitto

Più volte Giada aveva detto ad un’amica di aver paura che il suo compagno la drogasse. A questo si aggiungono anche le versioni di parenti e amici di Giada che più volte hanno ribadito alla polizia di come la giovane donna non avesse alcuna ragione per scegliere la via del suicidio: aveva iniziato una nuova relazione, era innamorata del figlio e stava cominciando un nuovo lavoro. Tutti aspetti che, per la procura, sarebbero il movente dell’omicidio, già ammesso durante le sommarie informazione: l’avrebbe presa per le ginocchia e lanciata giù dal parapetto.