Elezioni a Gorgo al Monticano, Daniele Pellicciardi si candida. 17 anni fa i genitori massacrati dalle "belve": «La sicurezza al primo posto»

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) – Daniele Pelliciardi, 58 anni, si candida alle prossime elezioni amministrative del 9 giugno. Sarà nella lista con la quale Firmino Vettori, già sindaco per due mandati, intende porsi quale alternativa alla sindaca uscente Giannina Cover. Daniele Pelliciardi sin da quell'agosto del 2007, quando i suoi genitori Guido e Lucia vennero uccisi nella casetta dei custodi a Villa Durante, ha un rapporto speciale con Firmino Vettori. «Nell'immenso dramma vissuto – spiega Pelliciardi – Firmino Vettori è stata la prima persona che mi venne incontro e mi stese la mano. Adesso mi ha chiesto la disponibilità a essere in lista con lui. Ho risposto di sì, prima di tutto per il rapporto di amicizia che mi lega a lui, ed anche per un altro motivo: vorrei poter fare qualcosa per la sicurezza della comunità, inoltre anche per riprendere tutte quelle attività ricreative e sociali per le quali Gorgo al Monticano era molto nota».

Quando era attiva l'associazione dell'Agosto Gorghense per qualche anno Daniele Pelliciardi ha fatto parte della squadra dei volontari dei festeggiamenti paesani. «Alle persone che venivano da fuori paese – prosegue Daniele – quando chiedevo loro per che cosa conoscevano Gorgo, mi rispondevano: per il delitto Pelliciardi e per i festeggiamenti dell'Agosto Gorghense. Nessuno può riportare in vita i miei genitori. Invece credo si possa e si debba lavorare per far ripartire alla grande le attività ricreative. E' un patrimonio che è stato costruito in decenni e che non può essere lasciato morire. La sagra coinvolgeva tanti giovani, dobbiamo riaverli con noi».

Proposte concrete per la sicurezza e il sociale

Non solo sociale: la sua famiglia ha vissuto sulla propria pelle il problema della sicurezza, Pelliciardi ora intende agire su questo fronte. «Ho passato metà della mia vita lavorando nel comparto della sicurezza, lo conosco bene. E' fondamentale agire sul fronte dell'informazione, promuovendo degli incontri sul tema. Insistendo ad esempio anche sul tema delle truffe, che sono sempre più sofisticate. Eppoi sul miglioramento dell'illuminazione pubblica, dove c'è luce c'è sicurezza.

L'ombra e il buio favoriscono la delinquenza, questo è poco ma sicuro. Ovviamente nessuno propone interventi faraonici, è ovvio che bisogna agire con le risorse a disposizione».

Pelliciardi è una persona concreta. «So bene come sono i bilanci comunali – afferma –. E' una questione di scelte, per me la sicurezza è prioritaria. Creando più punti luce, ovvio con la tecnologia a led». Lo spirito che anima Daniele Pelliciardi è quello di poter dare un contributo alla comunità. «Vivo a Gorgo e vorrei esser parte attiva nel migliorare la nostra comunità» conclude.