GORGO - Daniele Pelliciardi ha mandato un messaggio di cordoglio a Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. «Gli ho espresso le mie condoglianze – dice Daniele Pellic i ardi – e gli ho scritto: se vuoi un giorno ci incontriamo e parliamo. Mi ha risposto: senz’altro». Il figlio di Guido Pelliciardi e Lucia Comin, massacrati durante la rapina finita in tragedia nell’agosto del 2007, ben conosce quel dolore generato dal perdere all’improvviso gli affetti più cari in modo violento . Un dolore che ha tante facce, c’è pure quello che prova il papà di Filippo Turetta, l’ex fidanzato: «Credo che quell’uomo si senta come se una montagna gli sia crollata addosso».

LA FAMIGLIA

Il figlio di Daniele, Alessio Pelliciardi, è uno dei responsabili della scuola di ballo “Ballando sull’onda”, che ha sedi nel trevigiano, nel veneziano ed anche a Saonara nel padovano. «Saonara è vicinissimo a Vigonovo, dove abita la famiglia Cecchettin. Da ciò che ho appreso, il papà di Giulia frequenta la scuola di ballo da qualche mese, penso l’abbia fatto anche per distrarsi e passare qualche ora serena, considerato ciò che deve aver passato con la morte della moglie. Mio figlio Alessio è uno dei responsabili della scuola, così gli ho chiesto se poteva mettermi in contatto con Gino Cecchettin». Detto, fatto.

LE PAROLE

«E’ stato un messaggio breve e semplice – prosegue Daniele Pelliciardi – ho voluto esprimergli la mia vicinanza. Sicuramente andrò al funerale di Giulia quando avrà luogo, ma per incontrare Gino Cecchettin voglio lasciar passare un po’ di tempo. Adesso quest’uomo e i suoi figli sono nella tempesta mediatica, c’è tanto clamore intorno a loro. Da parte mia spero che l’attenzione si smorzi un poco, che possano avere un po’ di calma. Quando i riflettori si spegneranno, quando il funerale si sarà concluso, quando l’attenzione intorno a loro scemerà, ecco penso che in quel momento la consapevolezza dell’immane dramma che li ha coinvolti emergerà in tutta la sua prepotenza. A me è successo questo, ho avuto bisogno di aiuto, la famiglia e gli affetti vicini non bastano più. Gino Cecchettin è un uomo forte, pacato, ma quando si spengono i riflettori c’è necessità un supporto serio, professionale e specializzato, auguro al papà di Giulia di trovarlo. Gino ha dichiarato di non provare odio. Personalmente fatico a crederlo. Come si fa a non odiare colui che ha ucciso tua figlia? Anche l’odio è un sentimento, non bisogna lasciarlo macerare. Altrimenti si annida dentro al tuo animo e alla fine esplode come una bomba».

I PENSIERI