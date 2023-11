«Non provo odio». Gino Cecchettin è il papà di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa in Veneto. Le sue parole dopo il ritrovamento del corpo della figlia hanno commosso un'intera nazione. Nessuna rabbia né accuse alla famiglia di Filippo o alla società. Un messaggio lucido, da padre modello. «Guardatevi nella vostra relazione e abbiate coraggio a dire ai vostri genitori o amici se qualcosa non va». Spicca la capacità comunicativa e la grande maturità nell'affrontare una tragedia simile. Proviamo a capire meglio chi è.

L'università

Cecchetin, come si legge sul suo profilo Linkedin, ha frequentato il corso di Ingegneria Informatica all'Università di Padova. Mentre studia lavora: è infatti uno sviluppatore di software. Diventa ingegnere e nel 2000 avvia la sua prima impresa nel settore dell’elettronica. Lavora anche all’estero. E non in un solo Paese, ma nel Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e Francia. Da quel momento ha cominciato a esplorare ed approfondire aspetti legati alle strategie di vendita e di marketing. Fino ad arrivare al grande salto.

L'azienda

Nel 2018 (quindi dopo il Covid) Gino Cecchettin fonda 4neXt. Una realtà di tutto rispetto. Nel 2021 ha totalizzato 86mila euro di fatturato, come indicato da reportaziende. Di cosa si tratta? Un'azienda che fornisce prodotti e soluzioni tecnologiche a tutte le società che operano nell’ambito dell’automazione.

Le passioni

Sul profilo Facebook ci sono due foto che saltano all'occhio. Una è con la figlia mentre compie una ferrata sulle Dolomiti. Con abbigliamento specializzato, si vede insieme alla piccola sulle montagne. La foto li immortala sopra la roccia. C'è poi un'altra immagine che non sfugge. Ed è quella relativa alla danza. Gino condivide infatti sul suo account diversi aggiornamenti riguardo alle attività di una scuola di ballo: "Ballando sull'onda". Probabilmente ne fa parte anche lui.

La famiglia

Nell'ottobre 2022 Gino Cecchettin deve superare un'altra tragedia. È la perdita della moglie Monica, impiegata amministrativa in una rinomata azienda nella provincia di Padova. La donna non sopravvive a una lunga malattia. L'ingegnere si ritrova così da solo a crescere tre figli: Giulia, Elena e Davide.