Treviso. Conto alla rovescia per la Deejay ten: già 12mila iscritti. L'invito in diretta di Linus a Gino Cecchettin: «Assieme al nastro di partenza»

TREVISO – Gino Cecchettin invitato da Linus alla tappa trevigiana della Deejay Ten il 19 maggio. Nella giornata di ieri il papà della povera Giulia, brutalmente assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso novembre, ha partecipato al noto programma radiofonico Deejay Chiama Italia presentato da Nicola Savino e Linus, per parlare tra le altre cose del suo libro “Cara Giulia”, dedicato alla figlia scomparsa. È stato proprio il conduttore radiofonico di Radio Deejay a proporre a Cecchettin di partecipare alla corsa-evento di Treviso che, con ancora più di un mese di tempo per iscriversi, ha già raggiunto più di 12mila partecipanti.

Non solo una corsa e un’occasione per fare sport, ma una vera e propria festa cittadina che vede la musica protagonista: l’evento è già approdato a Torino e toccherà diverse città in tutta Italia, da Bari a Viareggio, fino alla tappa trevigiana e a quella conclusiva a Milano.

LA CORSA

Gino Cecchettin, che condivide la passione per lo sport e per la corsa con Linus, è stato invitato da quest’ultimo a partecipare alla manifestazione podistica Deejay Ten che il 19 maggio arriverà nel capoluogo trevigiano. La corsa non competitiva, aperta a tutti, prevede due diverse tipologie di percorso, una da 5 e una da 10 km, entrambe con partenza in via Nino Bixio alle ore 9.30 e arrivo a Borgo Giuseppe Mazzini. Il Deejay Village invece, luogo dove poter ritirare il pettorale e il pacco gara, sarà posizionato in Piazzale Burchiellati anche sabato 18 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, mentre il giorno della gara - evento l’apertura è prevista solamente dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

PER ISCRIVERSI

Per partecipare è necessario accedere al sito web di Deejay Ten, selezionare la città di Treviso e il percorso di preferenza. Con l’iscrizione è compresa una sacca con la maglia ufficiale dell’evento, il pettorale, un chip usa e getta per il rilevamento cronometrico, la medaglia, il ristoro a evento concluso e l’assicurazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio sia online che nei punti vendita selezionati in tutta la provincia (ma anche a Vicenza e Venezia) e reperibili dalla pagina web della radio.