Treviso, tutto esaurito per la Deejay ten: oltre 12mila iscritti

TREVISO - L’annuncio lo dà il sindaco Mario Conte: «I pettorali per la tappa trevigiana della Deejay ten sono già tutti esauriti con più di 12mila iscritti. Un grande successo sin dalle iscrizioni per una grande festa dello sport e della musica». L’appuntamento è per il 19 maggio. La corsa di Treviso sarà l’unica tappa a Nordest prevista dall’edizione 2024 della Deejay Ten, che quest’anno toccherà altre quattro città: Torino il 24 marzo, Bari il 21 aprile, Viareggio il 5 maggio e Milano il 13 ottobre.