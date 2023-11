Omicidio Cecchettin. Le ultime ore di Giulia: la cena offerta a Filippo, la fuga e la lotta per 22 minuti con la bocca tappata, l'ultima spinta contro il marciapiede e poi il silenzio

Omicidio Cecchettin: le telecamere e il gip di Venezia Bendetta Vitolo fanno chiarezza su quello che è successo quel sabato sera, 11 novembre, quando la 22enne Giulia ha lasciato la sua casa di Vigonovo raggiunta dall'ex fidanzato Filippo Turetta per non farvi più rientro. Ecco cos'è successo nell'ultima notte di Giulia Cecchettin: la cena offerta da lei, le due aggressioni, la lotta con l'ex per 22 minuti e la morte.