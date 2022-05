Calo vendite e problemi nelle forniture, Electrolux chiude per qualche giorno le fabbriche di Susegana e Porcia

La direzione Electrolux Susegana ha comunicato ai sindacati che il 30, il 31 maggio e l'1 giugno fabbrica resterà chiusa per calo vendite. Si tratta della prima volta che le linee vengono fermate non per la mancanza di materie prime e componentistica, ma per una flessione del mercato. I lavoratori saranno coperti da una Cassa integrazione ordinaria all'80%. Alla fermata seguirà il ponte già programmato del 2 e 3 giugno. Negli ultimi tempi, evidenzia ancora la Rsu, Electrolux ha adeguato i prezzi di listino con aumenti tra il 5% ed il 7%, dato che, aggiunto ad un contestuale aumento dell'inflazione intorno al 7%, e dunque ad una perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni, «potrebbe aver generato la decisione da parte dei consumatori di rinviare acquisti non di prima necessità», quali, appunto, gli elettrodomestici. Electrolux ha inoltre convocato un coordinamento nazionale per il 23 giugno per riferire su «eventi straordinari sugli assetti produttivi». L'azienda ha comunicato anche la chiusura dell'intero stabilimento di Porcia per tutta la prossima settimana e precisamente da lunedì 23 a venerdì 27 maggio compresi, oltre alla giornata di domani venerdì 20 maggio. La copertura di queste giornate sarà sempre in cassa integrazione.

