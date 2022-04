Electrolux, l'ad Ranieri: «Porcia e Susegana strategiche per il gruppo». Visita dei vertici sindacali

«L'Italia rimane centrale nella strategia di Electrolux. Lo provano gli importanti progetti di trasformazione in ottica industria 4.0 che stiamo realizzando nei 5 stabilimenti siti sul territorio italiano, come quelli in corso nelle fabbriche di lavatrici e lavasciuga a Porcia (Pn) e frigoriferi a Susegana (Tv), visitate oggi, 8 aprile, dai segretari nazionali dei sindacati Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl». Lo ha affermato l'ad di Elctrolux Italia e Chief Operation Officer della Business Area Europe di Electrolux, Massimiliano Ranieri, in occasione dell'incontro con i sindacati oggi nelle fabbriche di Susegana (Treviso) e Porcia (Pordenone) del Gruppo.

Si tratta, ha aggiunto, di «progetti di trasformazione che riguardano non solo la tecnologia ma anche le persone, attraverso specifici percorsi di formazione digitale e di riqualificazione delle competenze dei nostri dipendenti, oltre 55.000 ore dal 2019 per più di 3.500 lavoratori. Rimane evidente come questi progetti abbiano portato e continueranno a portare importanti crescite di volumi prodotti in Italia, insieme a una necessità di massimizzazione dei benefici che giustifichino gli investimenti realizzati e ne attirino di futuri. Continuiamo a collaborare in sinergia con le parti sociali anche su questi aspetti, sinergia che si è già rivelata ottimale ad esempio nella gestione dell'emergenza pandemica da Covid19».