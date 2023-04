SUSEGANA - È di nuovo tempo di Nova Eroica Prosecco Hills, giunta alla seconda edizione, e domenica 30 aprile oltre 1200 ciclisti, provenienti da oltre 20 Paesi, si daranno appuntamento a Susegana per condividere il piacere di ritrovarsi e pedalare. È lo spirito di Eroica, che unisce sport e cultura, tradizione e condivisione. L'appuntamento per affrontare le bellissime salite delle Colline del Prosecco sarà alla tenuta Borgoluce, che si trova in località Musile a Susegana lungo la Pontebbana, in una delle zone più suggestive e ricche di storia, tra castelli, antiche magioni e vigneti "eroici", dove già da domani, 28 aprile, e fino a domenica, andrà in scena un ricco programma di eventi, tra sapori del territorio, incontri e musica dal vivo.

«Nova Eroica Prosecco Hills nasce come espressione del territorio - dichiarano Lodovico Giustiniani e Aldo Zanetti, del comitato organizzatore - Senza la sinergia con le amministrazioni locali, le istituzioni, gli imprenditori e tutti coloro che credono in questo evento, inclusi gli oltre 200 volontari, questo progetto non esisterebbe. Ci lavoriamo da anni affinché possa essere una concreta opportunità di sviluppo turistico per le Colline del Prosecco, contribuendo allo sviluppo di un turismo di qualità, attento al paesaggio, ma anche alle eccellenze del territorio».

TRE PERCORSI

Nova Eroica è una corsa ciclistica per biciclette gravel, ciclocross e strada, un format che si fonda su un principio, "la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa", che nasce dalla cultura del fondatore Giancarlo Brocci e che dà forma non solo a un evento, ma a uno stile nel pedalare e nell'affrontare le sfide. Ispirati proprio dalle peculiarità del territorio, sono tre i percorsi in programma domenica: la "Via dei castelli", 50 km tra Susegana e Collagù, per assaporare l'unicità di questo territorio; la "Via dei vitigni eroici", 93 km per giungere a Valdobbiadene, cuore della zona Unesco, percorrendo alcune tra le strade più belle del territorio, e la mozzafiato "Via dei Laghi", 120 km tra laghi, montagne, vitigni e panorami inaspettati. I percorsi sono stati migliorati rispetto alla prima edizione e anche chi ha già partecipato avrà occasione di scoprire nuove strade e panorami. Nova Eroica nasce come celebrazione dello spirito del ciclismo, ma anche come occasione per raccontare territori unici, creando un ideale legame tra le strade bianche della Toscana, oggi note in tutto il mondo, e le colline del Prosecco. I percorsi toccano tutti i comuni i cui territori rientrano nella zona riconosciuta dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. Le colline del Prosecco saranno quindi scenario di un evento sportivo internazionale, confermando la vocazione del Veneto a essere un riferimento per il mondo del ciclismo e dello sport. Nova Eroica è supportata dall'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

LA VALORIZZAZIONE

«Accogliamo con entusiasmo questa seconda edizione commenta la presidente Marina Montedoro - Da sempre siamo convinti che il mondo del ciclismo vada tenuto in massima considerazione, da quello dei professionisti a quello amatoriale. La Nova Eroica ci permette di coinvolgere appassionati di bici e famiglie in un'iniziativa che unisce attività fisica, salute, sostenibilità, cultura e conoscenza del territorio, del quale godere con un approccio "lento". Per questo come Associazione, nel corso dell'anno, abbiamo supportato, e continueremo a farlo, le tante attività che gravitano attorno al mondo a due ruote e al turismo slow». «Siamo davvero orgogliosi di essere al fianco di questo evento straordinario, una competizione epica e ricca di emozioni, che celebra le bellezze e le eccellenze del nostro territorio» commenta Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso, main sponsor della manifestazione, che curerà l'area ristoro di Valdobbiadene. «La bicicletta è un modo eccezionale per visitare il nostro territorio, consente la giusta andatura per apprezzarne la bellezza e permette un contatto fisico con la natura che porta a conoscerla profondamente» afferma Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio Docg. Francesco Piccin, di Banca Prealpi SanBiagio: «Manifestazione unica nel suo genere, in grado di crescere e richiamare oltre mille sportivi da tutto il mondo. Quale Istituto radicato nelle comunità in cui opera, crediamo nel valore di un progetto che si fonda sulla valorizzazione e sulla promozione del territorio, coniugando le positività dello sport, la bellezza dei paesaggi e l'eccellenza dei suoi prodotti enogastronomici». L'accesso al Festival Nova Eroica è gratuito. Informazioni e iscrizioni sul sito www.eroica.cc/it/nova-eroica-prosecco-hills.