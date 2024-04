Ragazza scomparsa a Porcia. Esce per andare a scuola e sparisce: ritrovata in stazione dalla mamma dopo due giorni

PORCIA - Lieto fine: la ragazza di 16 anni scomparsa a Porcia è stata ritrovata dalla mamma nella mattina di venerdì 19 aprile, nei pressi della stazione ferroviaria di Pordenone.

Un sospiro di sollievo per la famiglia che ieri aveva diramato l'allarme, con foto, della scomparsa della giovane, facendo scattare anche le ricerche di forze dell'ordine e istituzioni.

Si tratta di una ragazza di 16 anni, originaria della provincia di Salerno ma residente a Porcia, che era sparita mercoledì mattina, 17 aprile, quando era uscita per andare a scuola e non ha più fatto ritorno a casa. La denuncia è stata presentata dalla famiglia mercoledì sera, preoccupata per il mancato rientro della giovane. Secondo quanto si è appreso la ragazza, già in passato, si era allontanata volontariamente da casa, questa volta però l’assenza si è protratta a lungo ed è stato attivato il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.