BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - «Spero non siano gesti volontari ma la mia è solo una speranza». Una speranza labile, quella del sindaco di Borso del Grappa Flavio Dall’Agnol, relativamente alla morte, qualche giorno fa, di un gattino con ogni probabilità a causa di un boccone avvelenato. «I proprietari hanno portato il micio dal veterinario - racconta il primo cittadino - e hanno constatato la morte avvenuta per avvelenamento. Sono stati inviati dei reperti in laboratorio per essere analizzati e poi sapremo di che si tratta. Spero tanto, ma è solo una speranza, che non si tratti di un gesto volontario ma magari di una cattiva gestione di prodotti per ratti o topicidi. Anche in questa eventualità comunque bisogna stare molto attenti».



LA SITUAZIONE

Perché questo è solo l’ultimo degli episodi che si sono verificati a Borso del Grappa negli ultimi tempi. Per le precisione negli ultimi due mesi sono morti nello stesso modo 2 o 3 gatti e sempre nella stessa zona e cioè via Mallan e via Chiesure in pieno centro abitato di Borso del Grappa. «Ma questi sono solo gli ultimi episodi - dice ancora il sindaco - perché questa brutta situazione si perpetua da poco più di due anni purtroppo…». E per cercare di porre un freno a questo stato di cose il sindaco ha anche fatto affiggere dei manifesti nel comune: «Per informare i cittadini che certe situazioni sono anche penalmente perseguibili. Ma anche di porre attenzione su certi prodotti che si usano in agricoltura o contro i ratti con topicidi, eccetera. Questi possono essere dannosi non solo per gli animali ma anche per le persone i bambini». Non solo: perché qualche giorno fa lo stesso sindaco è stato interessato dalla richiesta di alcune associazioni animaliste che hanno chiesto di distribuire casa per casa dei volantini spiegando i rischi che si possono correre spargendo bocconi avvelenati.



GLI ANIMALISTI

Sempre a questo proposito nelle ultime ore è stato diramato un comunicato della Lav di Treviso, la Lav di Bassano e l’Enpa di Bassano dove si sono denunciati alcuni casi di avvelenamento animali non solo nel comune di Borsò del Grappa ma anche nel vicentino, in cui oltre a segnalare i casi si riconosce il lavoro di prevenzione e dissuasione dei sindaci. «Ringraziamo i sindaci - si legge nel comunicato - che hanno raccolto le nostre segnalazioni e siamo sicuri che con la loro sensibilità vigileranno sul territorio affinché questi orrendi episodi non accadano più. Fatti del genere sono molto gravi in una società sempre più rispettosa dei diritti degli animali e le associazioni scriventi li condannano».