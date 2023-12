Bocconi avvelenati in piazza Tommasini a Treviso, paura dei proprietari di cani: «Girate al largo»

TREVISO - “Attenzione bocconi avvelenati”. I cartelli sono comparsi ieri mattina in piazza Tommasini e vie circostanti, nel cuore del centro storico. Ed è stata una sorpresa per tutti. Il cartello, affisso in due posti differenti e diretto ai proprietari di cani, è molto eloquente: “Attenzione - si legge - Abbiamo trovato quelli che sembrano dei bocconi avvelenati. Girate al largo con i vostri cani, come faremo noi col nostro”.

Tanto è bastata per alzare la tensione in zona visto che i proprietari degli amici a quattro zampe sono tanti e la zona è molto frequentata per le passeggiate serali. Al momento non sono arrivate denunce alla Polizia locale ma alcuni residenti rivelano che, nei giorni scorsi, alcuni bocconcini sospetti sono stati rinvenuti in alcuni angoli, ben visibili dai cani portati al guinzaglio. Al momento non sono stati segnalati casi di avvelenamento: i proprietari sono riusciti a individuare il bocconcino sospetti prima che arrivassero a tiro dei loro animali. L’avvertimento però è stato lanciato e il timore del “veleno” si sta diffondendo in tutto il centro storico.



IL PRECEDENTE

La scorsa estate episodi analoghi sono stati segnalati anche a poca distanza dalle mura, in via Piave, vicino al sottopasso di Selvana. In quel caso però un cane di taglia media ingerì un bocconcino sospetto e solo l’intervento immediato di un veterinario riuscirono ad evitare il peggio. I bocconcini erano stati nascosti in un parchetto solitamente frequentato anche dai bambini e i residenti, con una lettera, chiesero un pronto intervento per scongiurare ulteriori danni. Adesso l’allarma si sposta in centro, con le stesse modalità: bocconi sospetti lasciati nei luoghi più frequentati dai cani in passeggiata.