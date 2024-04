Nova Eroica, festa della bici tra musica, spettacoli e giochi: già 1300 iscritti, il 27% arrivano dall'estero

SUSEGANA (TREVISO) - Prendi quella che è considerata la provincia più ciclistica d’Italia, con le sue oltre 240 gare organizzate all’anno. Aggiungi un territorio che, in Veneto, sta segnando i più alti tassi di crescita turistica. E chiudi il cerchio con la zona di produzione della punta di eccellenza di uno dei vini più amati (e venduti) al mondo. Basta unire i puntini, come si fa nella buona e vecchia Settimana Enigmistica, et voilà, ecco la Nova Eroica Prosecco Hills Conegliano Valdobbiadene, manifestazioni ciclistica, aperta a tutti, che quest’anno arriva alla sua terza edizione, in programma il 27 e 28 aprile. E che unisce la passione per le due ruote, un territorio collinare perfetto per esprimerla, con quel tocco di fatica delle salite (anche impegnative) che non guasta mai, e il ritemprante gusto delle bollicine del Prosecco DOCG. La Nova Eroica Prosecco Hills, presentata ieri al Comune di Susegana, è tutto questo, ma anche qualcosa in più. Una festa dello sport ma anche un appuntamento per famiglie, con diversi eventi correlati, tra musica, spettacoli teatrali, momenti culturali, parchi giochi per bambini e persino lezioni di yoga. Deus ex machina è Lodovico Giustiniani, amministratore delegato della tenuta Borgoluce, l’azienda agricola e vinicola di Susegana che ospiterà partenza e arrivo della gara, oltre a tutti gli eventi collaterali, e presidente del comitato organizzatore. «Nova Eroica – spiega – è un marchio ormai affermato nel mondo del ciclismo. Nasce 27 anni dalla volontà di Giancarlo Brocci, ex medico e chirurgo toscano e grande appassionato del ciclismo classico di una volta, quello di Bartali e Coppi per intenderci, che si è dedicato con passione alla valorizzazione delle antiche strade bianche senesi, ispirandosi, come racconta lui, alla bellezza della fatica e al gusto dell’impresa. Esportando poi questo format in tutto il mondo, dall’Europa, con edizioni in Spagna, Svizzera e Germania, sino agli Stati Uniti, a Cuba, al Giappone e al Sudafrica.

Cui noi abbiamo voluto aderire, con lo stesso spirito e gli stessi valori, portandolo in uno dei territorio più ciclistici della nostra provincia».

LE ADESIONI

Sono già oltre 1300 ad oggi gli iscritti, già sopra il dato del 2023, moltissimi, il 27%, provenienti anche dall’estero. Rispetto alle rigide regole imposte per l’Eroica originale, che prevedeva solo bici da corsa su strada costruite prima del 1987, abbigliamento classico con maglie e calzoncini di lana e divieto di uso di accessori moderni, nella versione collinare si potranno utilizzare anche bici moderne come la gravel, via di mezzo tra mtb e bici da strada oggi sempre più apprezzata per la sua versatilità, tanto da avere dal 2022 un suo Campionato Mondiale ufficiale, la cui seconda edizione ebbe luogo l’anno scorso proprio tra le stesse colline del Conegliano Valdobbiadene, con arrivo a Pieve di Soligo. Partenza, arrivo e festival della Nova Eroica Prosecco Hills saranno alla tenuta Borgoluce, ai piedi del castello di Susegana.

LA FORMULA

La formula dell’evento rimane la stessa: sabato 27 il festival, con musica (con il concerto gratuito de I Los Massadores), spettacoli, come quello di Marco Ballestracci dedicato ai 100 anni dalla vittoria al Tour di Bottecchia, incontri e degustazioni. Tre invece i percorsi previsti per la giornata di domenica 28: la Via dei Laghi di 120 km, che tocca Valdobbiadene, passa lungo i laghi di Revine e comprende anche la celebre e impegnativa salita di Ca’ del Poggio, vera sfida nella sfida che quest’anno verrà affrontata anche dai ciclisti del Giro d’Italia il prossimo 25 maggio, la Via delle Vigne Eroiche di 90 km, che devierà verso il Molinetto della Croda, e la Via dei Castelli di 60 km.