SUSEGANA - Domani e il 1° maggio la straordinaria cornice delle colline del Prosecco ospiterà la neonata Nova Eroica Prosecco Hills, manifestazione ciclistica aperta a bici da strada, ciclocross e gravel. Al via ben 1200 partecipanti provenienti da 21 paesi: è sold-out. Tra loro anche nomi illustri quali l'ex campione mondiale e olimpico Paolo Bettini e la pro' trevigiana Soraya Paladin. La competizione partirà dalla meravigliosa tenuta Borgoluce di Susegana che sarà anche sede d'arrivo.

I PERCORSI

Tre i tracciati in programma: Via dei Castelli, 50 km tra Susegana e Collagù, Via dei Vitigni Eroici, 93 km attraverso le colline patrimonio dell'Unesco, e Via dei Laghi, 120 km nel cuore del trevigiano con tappa anche a Vittorio Veneto. Nel programma, peraltro, c'è anche una pedalata per le famiglie, vale a dire la Nova Eroica Family, che si snoderà su un percorso di 20 km (sono ammesse anche le E-bike), e il Festival Nova Eroica, il quale prevede visite alle cantine, concerti e tanto altro. Confragricoltura Treviso sarà presente con stand istituzionale e gestirà l'area di ristoro a Valdobbiadene. A tutti i partecipanti i verrà consegnato un cestino contente alcuni prodotti tipici del territorio come biscotti al radicchio e, ovviamente, una bottiglia di Prosecco.

PATRON GIUSTINIANI

«Eroica è nato come un gruppo di amici che amava organizzare dei giri in bicicletta e, ora, è diventato un vero e proprio movimento» afferma il presidente della Nova Eroica Prosecco Hills Ludovico Giustiniani durante la presentazione dell'evento che si è tenuta ieri nella sala consigliare del municipio di Susegana. «Sono ormai 2 anni che lavoriamo a questo progetto, pensato, principalmente, come un evento che possa far conoscere in tutto il mondo il nostro territorio. Sono estremamente felice di poter dire che, innanzitutto, abbiamo raggiunto l'obiettivo prestabilito per quanto concerne il numero dei partecipanti. Saranno ben 1200, infatti, le persone che parteciperanno alla Nova Eroica Prosecco Hills. Ciò che mi rende ancor più entusiasta, però, è sapere che nella lista degli iscritti sono rappresentate ben 21 nazioni. C'è gente che verrà a trovarci dalla Germania, dalla Gran Bretagna, ma anche da altri continenti. Avremo al via, infatti, partecipanti provenienti anche da Stati Uniti, Australia e Isole Vergini. Su 1200 iscritti, i veneti sono circa 400 e i trevigiani 200. Questo vuol dire che il nostro evento non è chiaramente limitato solamente agli abitanti del nostro territorio, anzi. Saranno rappresentate 14 regioni italiane con tantissimi lombardi, emiliani e piemontesi». «Per Susegana è un grandissimo orgoglio poter ospitare una manifestazione di questo tipo - afferma Vincenza Scarpa, sindaco di Susegana -. Sono assolutamente entusiasta, innanzitutto, del fatto che si parta dalla tenuta Borgoluce, vero fiore all'occhiello del nostro comune. Non posso, poi, che congratularmi con Giustiniani e con i suoi collaboratori per l'incredibile lavoro che stanno facendo. Mi auguro che questo sia solamente il primo di una lunga serie di eventi di questo genere».